В блестящем наряде и с улыбкой: появились новогодние фото с Меланией Трамп

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Мелания Трамп отпраздновала Новый год во Флориде
Мелания Трамп отпраздновала Новый год во Флориде / novusvero.com

Каждая семья в мире организовывает празднование Нового года. Президентская чета Дональд и Мелания Трамп не является исключением, поэтому устроили шумную вечеринку по случаю праздника.

Перед Новым годом представители Белого дома активно участвовали в рождественских мероприятиях, в частности, традиционном бале Конгресса. А вот уже после торжеств супружество Трампов выехало вместе с сыном Бэрроном во Флориду, где расположен знаменитый гольф-клуб Trump National Golf Resort.

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Вероятно, именно на территории роскошного комплекса президентская чета устроила празднование Нового года. На вечеринку Дональд и Мелания пригласили родственников, друзей, политиков и деловых партнеров.

Сама Мелания Трамп опубликовала всего одно селфи, на котором она и Бэррон поздравляют всех с Новым годом.

Желаю всем счастливого, здорового, мирного и процветающего Нового года,
– написала Мелания Трамп.

Гости вечеринки Трампов опубликовали еще несколько кадров с первой леди. На фото видно, что волшебная Мелания выбрала изысканный блестящий наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и эффектную внешность. Первая леди завершила свой образ укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза. 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп Новогодние праздники
Источник: 24 Канал
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