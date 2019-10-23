В блестящем платье с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес снимается в новой комедии

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес не намерена отдыхать. После выхода фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" она снимается в новой комедии. Сейчас в сети появились кадры со съемочной площадки.

Известно, что 50-летняя Дженнифер Лопес получила главную роль в киноленте "Женись на мне" (Marry Me). Партнером актрисы по фильму стал Оуэн Уилсон, которому часто достаются комедийные роли. Но пока проект находится только на начальной стадии создания, сеть заполонили эффектные кадры со съемочной площадки.

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На фото, которые заполонили Instagram, видно, как Дженнифер Лопес и Уилсон позировали на красной дорожке. Интересно, что для актрисы подобрали наряд, в котором она бы охотно вышла на публику. Джей Ло красовалась в приталенном блестящем платье с пикантным разрезом на ноге и обнаженной спиной.

По сюжету комедии "Женись на мне", героиня Дженнифер Лопес – успешная певица, как перед свадьбой узнает, что любимый ей изменяет. Звезда решает не идти к алтарю с бойфрендом, которого сыграл зажигательный артист Maluma, а взамен стать женой первого мужчины, которого она встретит на своем пути. Им оказался обычный учитель математики (Оуэн Уилсон). Однако певица не учла, что месть может обернуться влюбленностью.

Согласно предварительным данным, кинолента выйдет в прокат в 2020 году.