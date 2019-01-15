В блестящем жакете и прозрачной блузе: Моника Беллуччи ошеломила стильным выходом в 2019 году

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

В понедельник, 14 января, я в Париже прошел традиционный торжественный вечер Cesar Revelation, который ежегодно устраивается перед кинопремией "Сезар", которая запланирована на 22 февраля 2019 года.

Событие посетило множество знаменитостей, в частности звезды французского кинематографа. Одной из гостей стала популярная актриса Моника Беллуччи.

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54-летняя актриса часто любит выходить на публику в черной одежде. Поэтому часто ее образы получаются в стиле "сицилийской вдовы", который начали популяризировать дизайнеры бренда Dolce&Gabbana.

Для публичного мероприятия звезда надела полупрозрачную блузку, широкие брюки и блестящий жакет. Образ Беллуччи завершила маленькая сумка от Chanel на цепочке и черные туфли на высоких каблуках.


Моника Беллуччи / Getty Images


Моника Беллуччи / Getty Images

Кроме того, на Cesar Revelation пожаловала еще и известная французская актриса Марион Котийяр, которая подготовила стильный образ с показа Chanel Pre-Fall 2019.

Также Марион решила поэкспериментировать с вечерним макияжем, сделав насыщенный акцент зелено-серыми тенями на глазах.


Моника Беллуччи и Марион Котийяр / Getty Images


Моника Беллуччи и Марион Котийяр / Getty Images


Марион Котийяр / Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд Моника Беллуччи Новости Франции Стиль и мода
Источник: 24 канал
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