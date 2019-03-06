В блузе с бантом и юбке-карандаше: Мелания Трамп осуществила второй выход в городе Талса

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Первая леди США совершает официальные визиты городами США, поднимая важные вопросы и демонстрируя свой идеальный дипломатический стиль. Так, накануне Мелания Трамп засветила деловой образ во время двухдневного тура в городе Талса.

Жена президента США прибыла в штат Оклахома в понедельник, 4 марта. Поклонники Мелании Трамп имели возможность увидеть ее стильный образ в контрастных цветах пурпурного и желтого оттенков. После этого Первая леди США посетила офис компании Microsoft, выбрав для визита look в темных оттенках.

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Мелания Трамп доказывает, что гламур 30-х годов, который был особенно популярен в Голливуде, возвращается. На официальную встречу жена президента США надела черную блузку с бантом на шее от Max Mara, заправив ее в юбку-карандаш от Dior. Стройность Первой леди подчеркнул широкий пояс на талии с массивной золотистой пряжкой. А ее деловой образ дополнили синие туфли-лодочки на высоких каблуках.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @melaniatrumpworld

Меланія Трамп дружина президента США
Мелания Трамп / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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