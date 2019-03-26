В боди с люрексом и прозрачных колготках: эпатажный образ Ким Кардашян в Париже
Светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала новые откровенные образы в Париже, куда она прилетела с рабочими делами. Так, звезда реалити-шоу попала в объективы папарацци в вечернем наряде с люрексом.
Фотографы подловили Кардашян на выходе из ресторана Ferdi. Знаменитость появилась в блестящем боди и прозрачных колготках, которые надела наверх.
Читайте также: Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: фотодоказательство
Завершили эпатажный образ блестящие босоножки от Versace, черный кардиган и солнцезащитные очки.
Ким Кардашян / Getty Images
Ким Кардашян / Getty Images
Днем Кардашян показала не менее яркий образ. На парижских улицах Ким попала в камеры, когда была одета полностью в "питон".
Читайте также: Ким Кардашьян в леопардовом total look покоряет улицы Парижа
Так, жена Канье Уэста не впервые примеряет наряды с анималистическими принтами. Змеиные брюки и куртку она дополнила сапогами на каблуке в тон.
Ким Кардашян / Getty Images