В боди с люрексом и прозрачных колготках: эпатажный образ Ким Кардашян в Париже

Светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала новые откровенные образы в Париже, куда она прилетела с рабочими делами. Так, звезда реалити-шоу попала в объективы папарацци в вечернем наряде с люрексом.

Фотографы подловили Кардашян на выходе из ресторана Ferdi. Знаменитость появилась в блестящем боди и прозрачных колготках, которые надела наверх.

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Завершили эпатажный образ блестящие босоножки от Versace, черный кардиган и солнцезащитные очки.



​Ким Кардашян / Getty Images



​Ким Кардашян / Getty Images

Днем Кардашян показала не менее яркий образ. На парижских улицах Ким попала в камеры, когда была одета полностью в "питон".

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Так, жена Канье Уэста не впервые примеряет наряды с анималистическими принтами. Змеиные брюки и куртку она дополнила сапогами на каблуке в тон.



Ким Кардашян / Getty Images