В брендовом платье в горошек: королева Испании показала безупречный образ

Испанская королева уже давно покорила мир своими эффектными нарядами. Каждый раз очаровательная Летиция демонстрирует элегантность и безупречный стиль во время публичных выходов. Поэтому официальное событие в Мадриде не стало исключением, а Ее Величество в очередной раз подтвердила негласное звание главной модницы страны.

Во вторник, 28 января, во дворце Сарсуэла состоялся торжественный прием испанских спортсменов. Король Филипп VI и его жена Летиция захотели лично поздравить сборную, которая завоевала победу в европейском чемпионате по гандболу. Однако не спортсмены приковали внимание всех фотографов, а эффектное появление Ее Величества.

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На этот раз Летиция решила выбрать черное платье в белый горошек от любимого бренда Carolina Herrera. Королева учла модные тренды сезона, поэтому наряд имел длину миди. Эффектным акцентом образа стали ботильоны на высоких каблуках, которые испанская модница надела для встречи со спортсменами. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза прекрасно дополнили look королевы.



Королева Летиция / Getty Images

Во время торжественного приема королевская чета не только поздравила спортсменов с победой, но и пообщались с ними о развитии карьеры. По традиции, гандболисты принесли во дворец специальную форму, изготовленную для Филиппа VI и Летиции. Красные футболки представители монархии не надели перед камерами, но охотно забрали для своей коллекции.



Король Филипп VI и Летиция / Getty Images