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В брючном костюме и блузке: королева Испании продемонстрировала элегантный образ

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Королева Летиция в Испании / www.gettyimages.com

Испанская королева любит поражать общественность эффектными выходами. На днях Ее Величество Летиция совершила очередной публичный выход, во время которого засветила стильный костюм.

12 февраля 2020 года в политехническом университете Валенсии прошла ежегодная церемония награждения премиями за научные открытия. Целью отличия является поощрение молодых ученых воплощать свои инициативы на практике и помогать обществу своими изобретениями. Традиционно торжество организовали представители королевского Фонда принцессы Жиронской, поэтому обворожительная Летиция охотно пришла лично поздравить ученых.

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Для этого выхода Ее Величество выбрала стильный и в то же время изысканный наряд. Летиция предстала перед камерами в сиреневом костюме от шведского бренда BOSS. К трендовому костюму испанская королева подобрала белую блузу от любимой дизайнерской марки Carolina Herrera, которая добавила торжественности виду представительницы монархии. Туфли-лодочки завершили безупречный look Летиции.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Іспанська королева зробила макіяж з акцентом на очі
Испанская королева сделала макияж с акцентом на глаза / Getty Images

Интересно, что впервые трендовый костюм королева Летиция засветила в декабре 2019 года. Тогда Ее Величество посетила открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде, поразив всех ярким и элегантным образом. Так Летиция публично поддерживает призывы активистов, что следует использовать вещи по несколько раз и заботиться о будущем планеты.

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция в декабре 2019 года / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании Стиль и мода
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