В брючном костюме и блузке: королева Испании продемонстрировала элегантный образ

Испанская королева любит поражать общественность эффектными выходами. На днях Ее Величество Летиция совершила очередной публичный выход, во время которого засветила стильный костюм.

12 февраля 2020 года в политехническом университете Валенсии прошла ежегодная церемония награждения премиями за научные открытия. Целью отличия является поощрение молодых ученых воплощать свои инициативы на практике и помогать обществу своими изобретениями. Традиционно торжество организовали представители королевского Фонда принцессы Жиронской, поэтому обворожительная Летиция охотно пришла лично поздравить ученых.

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Для этого выхода Ее Величество выбрала стильный и в то же время изысканный наряд. Летиция предстала перед камерами в сиреневом костюме от шведского бренда BOSS. К трендовому костюму испанская королева подобрала белую блузу от любимой дизайнерской марки Carolina Herrera, которая добавила торжественности виду представительницы монархии. Туфли-лодочки завершили безупречный look Летиции.



Королева Летиция / Getty Images



Испанская королева сделала макияж с акцентом на глаза / Getty Images

Интересно, что впервые трендовый костюм королева Летиция засветила в декабре 2019 года. Тогда Ее Величество посетила открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде, поразив всех ярким и элегантным образом. Так Летиция публично поддерживает призывы активистов, что следует использовать вещи по несколько раз и заботиться о будущем планеты.



Королева Испании Летиция в декабре 2019 года / Getty Images