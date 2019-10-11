В церкви с покрытой головой: Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении

На днях Ким Кардашян вместе с четырьмя детьми посетила свою историческую родину – Армению. У нее была особая миссия – крестить своих детей. Свежие фото с события звезда Инстаграма показала на своей личной странице.

Первые фото с крещения детей Ким Кардашян и Канье Веста в Армении сразу появились на фан-страницах светской львицы. Однако первые официальные фото с события она опубликовала на своей странице в Инстраграме накануне, 10 октября.

Читайте также: Ким Кардашян прилетела в Армению, чтобы окрестить там младшего сына: подробности

Что интересно, вместе с 38-летней Ким Кардашян на родину их отца отправилась ее старшая сестра Кортни и ее дети. На фотографиях американские светские львицы предстали в длинных скромных нарядах и с покрытыми головами. А их дети были одеты в светлые костюмы белого и молочных оттенков.

На фото также появился священник, который дал армянские имена детям Ким Кардашян. Так, 4-месячный сын Псалм получил имя Вардан, Сейнт – Григор, а дочка Чикаго – Ашхен. Что интересно, сестры Кардашян также решили принять крещение в апостольской церкви Армении. Как сообщало местное издание "Sputnik Армения", Ким получила имя Эгине, а ее сестра Кортни Гаяне.