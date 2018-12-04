В чем Мадонна несколько лет подряд обвиняет Леди Гагу: шокирующие детали

60-летняя поп-дива американской эстрады Мадонна обвиняет дальнюю родственницу Леди Гагу в незаконном плагиате. Между двумя блондинками назревает конфликт из-за их умышленного или, может, случайного сходства.

Тема копирования в шоу-бизнесе всегда будет актуальной. С этой проблемой столкнулись двt американские певицы с миллионной аудиторией поклонников.

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Как сообщает The Daily Mail, конфликт между двумя певицами назревает уже давно. Мадонна обвиняет Леди Гагу в краже высказываний и копировании ее стиля. На пресс-конференциях, касающихся фильма "Рождение звезды" главная героиня сказала фразу, которую поклонники Мадонны уже слышали раньше.

В комнате может быть 100 человек, 99 из которых в вас не верят, но достаточно одного-единственного голоса, который может изменить всю вашу жизнь,

– сказала Леди Гага в ответ на вопрос журналиста.



Мадонна и Леди Гага / Instagram / @steistkul

В своем интервью в 1980-х Мадонна сказала очень подобное высказывание: "Если в номере 100 человек, 99 из которых говорят, что им все понравилось, я запомню только того одного, кто этого не сказал". В 2012 году 60-летняя певица публично заявила, что по ее мнению, Гага копирует ее в своих работах.

В 2016 году молодая исполнительница ответила на вопрос о копировании стиля поп-дивы: "Мы с Мадонной очень разные. Я играю на многих инструментах, пишу музыку, песни, я – продюсер. Я – писатель. То, что я делаю, очень отличается от ее работы".