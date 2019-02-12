В чем встретить День Валентина: стильные образы

Приближается День Святого Валентина, который еще называют Днем влюбленных. Для того, чтобы вы выглядели великолепно, а ваш любимый был в восторге от вашего образа – мы подготовили подборку стильного наряда, который подарит вам незабываемые эмоции в этот романтический день.

Независимо от планов на День Валентина, выбор правильного наряда является важной частью подготовки к празднику. Модные эксперты портала Who What Wear описали несколько вариантов образа на День влюбленных.

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Смотрите далее модные и стильные идеи нарядов на День Валентина.

Красное платье + туфли

Если ваш выбор остановится на красном платье, то помните – все взгляды будут прикованы к вам.



Красное платье для соблазнительниц

Топ с приспущенными плечами + черные брюки + каблуки

Абсолютно черный лук может быть простым, но в то же время и интересным.

Такой образ на День Валентина хоть простой, но изысканный

Черный свитер + красная лаковая юбка

Попробуйте на День Валентина комбинацию юбки и крутых ботинок.



Грубые ботинки выигрышно смотрятся в таком образе для Дня влюбленных

Красная майка + свободные джинсы + объемные серьги

Для женского и непринужденного образа попробуйте завершить вид свободными джинсами вместо скинни.



Серьги добавят изюминку в ваш лук

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Кружевное платье + кожаная куртка

Кожа и кружево – прекрасная комбинация. Создайте ощущение равновесия, соединив эти два элемента вместе.



Кожаная куртка и платье – ваш элегантный выход

Шелковая юбка + свитер

Комфортный и красивый вариант: сочетание изящной юбки с мягким и уютным свитером.



Теплый свитер и летняя юбка – мастхэв 2019

Свитер + брюки + каблуки

Если вы на День Валентина работаете в офисе и идете праздновать после работы, то попробуйте комбинацию брюк и каблуков.



Вариант для тех, кто после работы пойдет на свидание