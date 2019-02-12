В чем встретить День Валентина: стильные образы
Приближается День Святого Валентина, который еще называют Днем влюбленных. Для того, чтобы вы выглядели великолепно, а ваш любимый был в восторге от вашего образа – мы подготовили подборку стильного наряда, который подарит вам незабываемые эмоции в этот романтический день.
Независимо от планов на День Валентина, выбор правильного наряда является важной частью подготовки к празднику. Модные эксперты портала Who What Wear описали несколько вариантов образа на День влюбленных.
Читайте также: Соблазнить и влюбить в себя еще раз: что надеть на свидание в День святого Валентина
Смотрите далее модные и стильные идеи нарядов на День Валентина.
Красное платье + туфли
Если ваш выбор остановится на красном платье, то помните – все взгляды будут прикованы к вам.
Красное платье для соблазнительниц
Топ с приспущенными плечами + черные брюки + каблуки
Абсолютно черный лук может быть простым, но в то же время и интересным.
Такой образ на День Валентина хоть простой, но изысканный
Черный свитер + красная лаковая юбка
Попробуйте на День Валентина комбинацию юбки и крутых ботинок.
Грубые ботинки выигрышно смотрятся в таком образе для Дня влюбленных
Красная майка + свободные джинсы + объемные серьги
Для женского и непринужденного образа попробуйте завершить вид свободными джинсами вместо скинни.
Серьги добавят изюминку в ваш лук
Читайте также: Маникюр на День Валентина: интересные и оригинальные дизайны
Кружевное платье + кожаная куртка
Кожа и кружево – прекрасная комбинация. Создайте ощущение равновесия, соединив эти два элемента вместе.
Кожаная куртка и платье – ваш элегантный выход
Шелковая юбка + свитер
Комфортный и красивый вариант: сочетание изящной юбки с мягким и уютным свитером.
Теплый свитер и летняя юбка – мастхэв 2019
Свитер + брюки + каблуки
Если вы на День Валентина работаете в офисе и идете праздновать после работы, то попробуйте комбинацию брюк и каблуков.
Вариант для тех, кто после работы пойдет на свидание