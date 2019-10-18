В черно-белом наряде: Кейт Миддлтон и принц Гарри посетили кинологический центр в Пакистане

62 Читати новину українською
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

В пятницу, 18 октября, завершается тур по Пакистану принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В последний день королевская чета посетила кинологический учебный центр в столице страны Исламабаде.

Для визита в армейский центр подготовки специально обученных собак Кейт Миддлтон, которая в течение пакистанского тура примерила немало одежды от пакистанских дизайнеров, подготовила простой и стильный образ в двух контрастных цветах – черном и белом.

Читайте также: В стиле Дианы: Кейт Миддлтон примерила национальную пакистанскую одежду для визита мечети-фото

Герцогиня Кембриджская выглядела великолепно в тунике и легком пальто из коллекции Beulah London. Дополнили look жены принца Уильяма удобные черные балетки от Russell & Bromley, цена которых составляет 195 фунтов стерлингов.

Кэтрин и Уильям провели экскурсию вокруг заведения, где британские военнослужащие помогают своим пакистанским коллегам обучать служебных животных к поиску взрывчатки.

Известно, что супруги отправятся в Великобританию к вечеру 18 октября из аэропорта в Исламабаде.


Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images


Кейт Миддлтон / Getty Images

Что известно о турне Уильяма и Кейт?
Международное турне в Пакистан было заранее анонсировано и прошло с 14 по 18 октября 2019 года. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Известно, что герцогов Кембриджских охраняли 1000 правоохранителей. Кроме этого, в путешествии их сопровождал личный фотограф и помощники.

В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон фактически воссоздали путешествие принцессы Дианы в Пакистан. Поэтому герцогиня символически подражала стилю своей легендарной свекрови. Во время турне герцоги Кембриджские приняли участие в светских и официальных мероприятиях и встретились с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.

blog_ava
Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
1908
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 12:03 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 103026
Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
17 октября 18:23 Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
Наталя Сколоздра 842
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
17 октября 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41471
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
17 октября 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 958
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1117
Новости
Больше новостей
Залиште відгук