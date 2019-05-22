В черной кофте и белых туфлях: стильный выход Виктории Бекхэм

Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм, которая считается иконой стиля, вместе со своим мужем Дэвидом прилетела в Париж во вторник, 21 мая, и продемонстрировала, как стильно можно носить total black look.

После Парижа у Бекхэмов запланирован перелет в Канны, ведь там до 25 мая продлится ежегодный кинофестиваль. Что интересно, по красной дорожке на днях уже прошелся 20-летний сын Виктории Бруклин Бекхэм со своей возлюбленной, которую заподозрили в беременности.

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Для выхода в столице Франции Виктория оделась полностью в черную одежду, разбавив ее белыми акцентами на туфлях-лодочках и сумке. Завершили образ Виктории золотые часы, красный маникюр и солнцезащитные очки.

Так, дизайнер подтверждает то, что можно выглядеть ярко даже в черных штанах и обычной трикотажной кофте с пуговицами. Секретом является подобрать стильные аксессуары или обувь.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Getty Images



Виктория Бекхэм / Getty Images