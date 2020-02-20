В черном блестящем платье: модель Карли Клосс посетила светское мероприятие

Знаменитая американская модель Карли Клосс стала приглашенной гостьей церемонии награждения DVF Awards. Для этого события красавица подготовила особый образ.

Вечером 19 февраля в Вашингтоне отгремела церемония DVF Awards. Ежегодно организаторы мероприятия вручают премии Дианы фон Фюрстенберг выдающимся женщинам, которые проявили силу и лидерство в своих сферах. Победителям вручают не только памятные статуэтки, но и 50 тысяч долларов.

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На DVF Awards в 2020 году пожаловала очаровательная Карли Клосс. Она не получила награду, однако охотно стала приглашенной звездной гостьей. Модель вручила награду в одной из номинаций и была в центре внимания на протяжении всего события.

Интересно, что стать звездой вечера Карли Клосс помогло, казалось бы, классическое платье. Манекенщица красовалась в черном блестящем наряде с поясом, который соответствовал дресс-коду DVF Awards. К образу модель подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее виду. Не экспериментировала Карли Клосс и с имиджем: роскошная блондинка сделала волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза.



Карли Клосс в Вашингтоне / Getty Images

На мероприятии присутствовала и Хиллари Клинтон. Политик предстала перед камерами в белоснежном плаще и черных брюках. Хиллари Клинтон, Карли Клосс и Диана фон Фюрстенберг охотно сделали совместное фото, которое сразу же появилось в сети.



Хиллари Клинтон, Карли Клосс и Диана фон Фюрстенберг / Getty Images