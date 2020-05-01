В черном боди и на каблуках: Елена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в пикантном наряде

Украинская хореограф Елена Шоптенко даже на карантине не забывает о танцах и активно занимается дома. Она также проводит онлайн-тренировки, к которым может присоединиться каждый. На днях Елена поделилась серией фотографий, где предстала в эротическом образе.

Карантин – не привід сумувати та забувати про себе. Варто щодня нагадувати собі про власну красу. Олена Шоптенко вирішила зробити домашню фотосесію, у якій продемонструвала струнку фігуру та похизувалася пікантним вранням. Результат такої роботи танцівниця опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також: У шкіряних штанах і мереживному топі: Олена Шоптенко вразила образом на карантині

Олена Шоптенко порадувала підписників новим світлинами. Вона позувала через вебкамеру в онлайн-зйомці для фотографа Kate Kondratieva.

На спокусливих кадрах Олена постала у чорному боді, яке поєднала із чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся знаменитість вклала хаотично, а на обличчі зробила природний макіяж.

Вона позувала, спокусливо сидячи на підлозі, і зізналася, що ніколи не уявляла себе в такому образі.



Олена Шоптенко позувала на підлозі / Instagram / @ alena_shoptenko



Олена Шоптенко в чорному боді та в туфлях на підборах / Instagram / @ alena_shoptenko



Хореографиня Олена Шоптенко / Instagram / @ alena_shoptenko



Олена Шоптенко знялася в пікантній фотосесії через вебкамеру / Instagram / @ alena_shoptenko