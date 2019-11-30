В черном классическом костюме: Виктория Бекхэм организовала вечеринку в собственном бутике

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Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая является любимицей многих модниц благодаря стильным и смелым выходам в свет, в который раз потрясла образом в четверг, 28 ноября, в Лондоне.

Дизайнер организовала в своем бутике Victoria Beckham на Довер-стрит в Лондоне рождественскую вечеринку. Для выхода Бекхэм продемонстрировала, как можно носить классический брючный костюм черного цвета.

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Виктория украсила жакет over-size черной брошью в виде цветка и дополнила образ белой рубашкой. Идеальным дополнением стали атласные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Жена Дэвида Бекхэма собрала волосы в низкий хвост и сделала любимый макияж с нюдовой помадой и акцентом на глазах.

"Очень весело отпраздновали пополнение магазина на улице Довер праздничной коллекцией", – написала на своей странице в инстаграме дизайнер.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм​ / Getty Images

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм​ / Getty Images

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Стиль и мода
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