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В черном костюме и на каблуках: Моника Беллуччи очаровала выходом в Париже

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Моника Беллуччи в Париже / www.gettyimages.com

Моника Беллуччи – одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, которая умеет сделать обычное черное одеяние эффектным. На днях итальянская актриса это доказала, засветив в Париже непревзойденный образ.

Как известно, в Париже продолжается самое ожидаемое фэшн-событие года – Неделя моды. Поэтому Францию посетили самые популярные модели мира, которые уже успели погулять легендарными подиумами, и актрисы, стремящиеся присмотреть для себя новые брендовые наряды. Среди гостей мероприятия – 55-летняя икона стиля Моника Беллуччи.

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Актриса побывала на показе новой коллекции Alexandre Vauthier. С этим дизайнерским брендом Моника Беллуччи сотрудничает уже несколько лет, поэтому не обошла презентацию его одежды. Перед камерами журналистов потрясающая актриса предстала в черном монохромном образе, который является трендовым в этом сезоне. Моника Беллуччи сделала ставку на черные широкие брюки с завышенной талией, к которым подобрала шелковую блузу и атласный пиджак. Итальянская красавица решила отдать предпочтение туфлям на высоких каблуках и лаконичным украшениям, которые выглядели непревзойденно.

Моніка Беллуччі у Парижі
Моника Беллуччи в Париже / Getty Images

На днях актриса посетила еще один показ. На шоу Dior, где она является амбассадором, Моника Беллуччи пришла в брючном костюме с жакетом. Серое одеяние имело объемный крой, поэтому итальянская модница решила подчеркнуть талию стильным коричневым ремнем. Таким образом всего за два дня Недели моды в Париже Моника Беллуччи стала ярким примером того, как темные наряды могут выглядеть эффектно.

Ефектний вихід Моніки Беллуччі
Эффектный выход Моники Беллуччи / Instagram / @monicabellucciofficiel

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Франции Неделя моды Моника Беллуччи Стиль и мода
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