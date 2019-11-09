В черном костюме с глубоким декольте: Рози Хантингтон-Уайтли поужинала в Нью-Йорке – фото

Супермодель и жена Джейсона Стэтхема Рози Хантингтон-Уайтли в течении последних нескольких дней продемонстрировала три роскошные образа, которые стали одними из самых обсуждаемых в модной индустрии.

Вчера, 8 ноября, обольстительная блондинка попала в объективы папарацци, когда спешила на ужин в один из нью-йоркских ресторанов.

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32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли выглядела очень соблазнительно в черном костюме с эффектным глубоким вырезом на декольте и золотыми пуговицами. Красавица завершила свой look макияжем с акцентом на красных губах, а также черными босоножками на каблуке.



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

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Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

В этот же день ранее Рози Хантингтон-Уайтли ошеломила дневным "аутфитом", продемонстрировав, как стильно можно носить классическое бежевое пальто. Супермодель, которая обожает модные тенденции, дополнила образ желтым джемпером, золотым ожерельем, черными широкими брюками и сапогами на каблуках.



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

7 ноября британка поразила всех поклонников выходом в платье фиолетового оттенка из коллекции Bottega Veneta и черных босоножках. В руках знаменитость держала культовую сумку бренда белого оттенка.



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images