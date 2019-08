В черном кружевном белье: Настя Каменских пикантно показала голое тело

Украинская певица Настя Каменских, второе негласное звание которой "обольстительная соблазнительница", снова порадовала поклонников соблазнительными фото. На этот раз поп-исполнительница, мечтающая получить Грэмми, обнародовала несколько снимков с разных ракурсов.

Настю Каменских часто критикуют за чрезмерное позирование обнаженной и снимки, на которых она не стесняется показывать свои ягодицы. Однако певица в каждом своем интервью заявляет, что не видит в этом ничего плохого и продолжает публиковать горячие фотографии на своей страничке в Instagram для тех, кто это ценит. А таких на ее странице также немало.

Так, на очередных эротических фото Настя Каменских предстала не обнаженной, как несколько недель назад, а в красивом кружевном белье. На ней был черный комплект от бренда Unique Lingerie, состоящий из сексуального бюстгальтера и высоких трусиков в стиле ретро.

"I'm sexi and I know it", – написала под одной из фотографий певица, что в переводе на русский означает "Я сексуальная и я знаю это". На снимках жена Потапа позировала в разных позах и с разных ракурсов, поэтому ей удалось блеснуть и своим стройным животиком и пышными ягодицами и подтянутыми плечами.

Фото: Instagram @kamenskux