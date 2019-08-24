В черном платье и пластиковой обуви: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой – фото

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас уже может стать отличным примером для женщин после родов.

44-летней звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" было совсем нелегко сбросить лишние килограммы после родов. Еву массово критиковали тысячи хейтеров в сети и сомневались в том, что уже через год Лонгория продемонстрирует идеальную фигуру.

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В течение года актриса регулярно занималась в спортзале, о чем рассказывала на своей странице в Instagram. Кроме этого, знаменитость совмещала работу и материнство: она даже брала своего сына Сантьяго в первые месяцы после рождения на съемочные площадки. Также на днях звезда показала фото совместного выхода с малышом на красную дорожку.

На фотографии видно, как Лонгория в роскошном вечернем платье от Moschino Couture позирует перед десятками папарацци. А на руках у Евы – годовалый Сантьяго.

 

Последнее фото, которое опубликовала Лонгория, стало очень эффектным. На нем Ева запечатлена в черном платье с разрезом и подчеркнутым декольте. Завершили образ звезды белые босоножки с пластиковыми вставками.

 

Кто такая Ева Лонгория?Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась примерно в 20 фильмах и стала продюсером нескольких. Что касается личной жизни, Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Стиль и мода Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
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