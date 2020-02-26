В черном твидовом платье и блестящих туфлях-лодочках: Кейт Миддлтон в театре

Вчера, 25 февраля, герцоги Кембриджские посетили театр Noel Coward в Лондоне. Кейт Миддлтон во время этого выхода очередной раз продемонстрировала отличный вкус и элегантный наряд. Герцогиня появилась в изысканном твидовом платье и блестящих туфлях-лодочках.

Кейт и Уильям провели вечер в театре. Туда они приехали, чтобы посмотреть специальный выступ мюзикла "Дорогой Эван Хансен" в поддержку Королевского Фонда. Королевская чета выглядела великолепно.

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Вечерний аутфит герцогини состоял из теплого твидового платья длины миди от бренда Eponine London, которое украшали пуговицы посередине и серебристых блестящих туфель-лодочек на каблуке от бренда Jimmy Choo.

К своему образу Кэтрин добавила маленький блестящий клатч серебристого цвета и висячие серьги. На руке сияло роскошное кольцо. Волосы аккуратно уложила в волнистую прическу, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.



Кейт Миддлтон в театре / Фото: Getty Images



Блестящие туфли-лодочки Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Принц Уильям на благотворительный спектакль пришел в синем костюме, белой рубашке и галстуке синего цвета.



Герцоги Кембриджские в театре Лондона / Фото: Getty Images