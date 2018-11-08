В черных халатах и соблазнительном белье: первые фото перед шоу Victoria's Secret

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Грандиозное шоу Victoria's Secret – "ангелы" готовятся к выходу на подиум
Грандиозное шоу Victoria's Secret – "ангелы" готовятся к выходу на подиум / Фото из соцсетей

Сегодня, 8 ноября, в Нью-Йорке соберутся самые горячие модели мира, которые примут участие в грандиозном показе новой коллекции Victoria's Secret. "Ангелы" уже готовятся к выходу на подиум, поэтому появились их первые фото.

Известно, что в показе Victoria's Secret Fashion Show 2018 примут участие 60 известных моделей. В частности, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол, Лили Олдридж, Эльза Госк, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и другие. Кроме этого, на шоу будет представлена модель с витилиго Винни Харлоу.

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Знаменитые манекенщицы уже готовятся к выходу на поиум. За кулисами они охотно общаются с журналистами и не скрывают своего восторга от события. В то же время визажисты и стилисты неутомимо работают над созданием эффектных и соблазнительных образов "ангелов". Все модели пока скрывают новинки бренда за черными атласными халатами с блестками.


"Ангелы" Victoria's Secret / Getty Images


Модель Шанина Шейк / Getty Images

 
Келси Меритт / Getty Images 


Бехати Принслу / Getty Images


Модели Victoria's Secret / Instagram


Эльза Госк у самого дорогого наряда из коллекции / Getty Images


Модель Белла Хадид / Getty Images


Алексина Грем / Getty Images


"Ангелы" Victoria's Secret перед показом / Instagram


Стелла Максвелл / Instagram

Стоит отметить, что очевидцами показа Victoria's Secret станут только высокопоставленные гости, получившие специальные приглашения. Купить билеты на шоу, как и в прошлом году, было невозможно. Однако все сторонники бельевого бренда смогут увидеть яркое и грандиозное шоу на телевидении – смонтированную трансляцию покажут на телеканале ABC 2 декабря 2018 года. Кроме этого, видео появится и на официальном сайте Victoria's Secret.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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