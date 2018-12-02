В честь Одри Хепберн: внучка легендарной актрисы впервые за долгое время вышла в свет – фото

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Эмма Кэтлин Хепберн Феррер
Эмма Кэтлин Хепберн Феррер / www.gettyimages.com

24 летняя внучка легендарной актрисы Одри Хепберн, Эмма Кэтлин Хепберн Феррер впервые за долгое время появилась на публике, продемонстрировав свою новую короткую прическу.

Эмма Кэтлин Хепберн Феррер – это дочь старшего сына Одри Шона Хепберна Феррера и Лейлы Фланниган. Внучка легенды не живет публичной жизнью и редко появляется на публике.

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Однако на днях девушка пришла на 14 ежегодный традиционный бал ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, пишет InStyle. Много внимания привлекла прическа Эммы, ведь с короткими волосами она стала еще более похожей на свою бабушку Одри Хепберн.

одрі хепберн
Одри Хепберн

Как известно, Эмма Кэтлин продолжает дело Одри и путешествует с благотворительными миссиями ЮНИСЕФ. По ее словам, благодаря добрым делам она чувствует глубокую связь со своей семьей.

Люди всегда смотрят на меня и оценивают: похожа ли я на Одри Хепберн, одеваюсь ли, как она? Так вот, участвуя в миссии ЮНИСЕФ, я отдаю честь работе моей бабушки в этом фонде. В этом я очень хочу быть на нее похожа,
– заявила Эмма.

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Эмма Кэтлин Хепберн Феррер / Getty Images

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Эмма Кэтлин Хепберн Феррер / Getty Images

Емма Кетлін Хепберн Феррер
Эмма Кэтлин Хепберн Феррер / Getty Images

Теги: LifeStyle благотворительность
Источник: Lifestyle
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