В честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали особый сорт цветов: подробности

8 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Несмотря на то, что с рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл прошло уже более двух недель, новости вокруг его имени не прекращают появляться. Так, на днях стало известно, что в честь новорожденного Арчи Харрисона назовут особый сорт цветов.

Королевская семья Великобритании часто посещает благотворительные организации, патронажи, а также осуществляет официальные выходы. Однако и у британцев есть особые события, которые можно отнести не только к обязательным, но и к приятным и красивым традициям. Одним из таких событий является цветочная выставка Сhеlsеа Flоwer Shоw, которая ежегодно проходит в Лондоне.

Читайте также: Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына: вероятная причина

Во время мероприятия организаторы события презентуют новый сорт цветов, который посвящают кому-то из членов королевской семьи. Поскольку недавно монаршья семья Великобритании пополнилась новым представителем, новинку назвали в честь двухнедельного сына принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Express.

Как отмечается в источнике, особый сорт хризантем выращивали в течение нескольких месяцев. Работу над ним начали тогда, когда Кенсингтонский дворец сообщил о беременности герцогини Сассекской. Цветок лимонного цвета будет посвящен Арчи Харрисону. Он символизирует радость и оптимизм.

Стоит отметить, что у каждого представителя королевской семьи есть собственный цветок. Так, Меган Маркл является обладательницей сорта фиолетового клематиса, Елизавета II – серебристо-розовой розы, а принц Георг – нарцисса.

Син Меган Маркл і принца Гаррі
В честь сына Меган Маркл и принца Гарри назовут сорт хризантемы / Express

blog_ava
Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
сегодня
5808
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
сегодня 11:00 "Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
Юлія Ліпенцева 101
Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
19 мая 19:32 Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
2706
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 807
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
7867
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 513
Новости
Больше новостей
Залиште відгук