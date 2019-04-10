В цветах и с зеленым газоном: Иванка Трамп показала, как выглядит двор Белого дома

7 Читати новину українською
Белый дом весной: очаровательные фото
Белый дом весной: очаровательные фото / Instagram / @ivankatrump

Кроме политической карьеры, Иванка Трамп еще и активный блогер. В сети представительница Белого дома делится с поклонниками результатами ее работы и эффектными снимками. На днях она показала весенние фото резиденции президента, которые очаровали подписчиков.

Белый дом – не только резиденция президента США, но и одно из самых красивых сооружений Вашингтона, спроектированное в стиле неоклассицизма. Именно оно привлекает внимание миллионов туристов, которые охотно приезжают в столицу Соединенных Штатов, чтобы увидеть знаменитую постройку.

Читайте также: Иванка Трамп рассмешила сеть забавными снимками детей: фото

Не меньшее внимание привлекают роскошные сады, расположенные на территории. На днях эффектными снимками двора поделилась политик и дочь главы Белого дома Иванка Трамп. На фото она показала, как возле ее офиса расцвели цветы и деревья, а в Розовом саду поселились птицы.

Іванка Трамп показала красу Білого дому
Иванка Трамп показала красоту Белого дома / Instagram / @ivankatrump

Сади біля Білого дому
Сады возле Белого дома / Instagram / @ivankatrump


Резиденция президента США / Instagram / @ivankatrump

Волшебные фото очаровали сеть. В американских СМИ предположили, что такая публикация является своеобразной рекламой анонсированного тура садами Белого дома. По словам первой леди Мелании, экскурсия состоится 13 и 14 апреля.

А вот Мелания Трамп показала в своем блоге потрясающие пейзажи, которые открываются из Белого дома ночью. До Дня распространения информации о проблеме аутизма здание подсвечивалось голубыми фонарями, а перед резиденцией было видно соседние дома.

Білий дім
Вид с Белого дома / Instagram / @flotus

blog_ava
Украина расширила запрет на товары из России: что попало в список
сегодня
903
Теги: Новости США LifeStyle Меланья Трамп Иванка Трамп Путешествия
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
сегодня 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
Олена Кандяк 17
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
сегодня 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 23
Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
сегодня 11:53 Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
Богданна Рибак 103
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 09:03 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
155
День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
9 апреля 21:22 День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
110
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук