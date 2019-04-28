В цветах украинского флага: стильная Джамала показала фото с сыном на природе

Украинская певица Джамала, которая на днях отпраздновала бумажную свадьбу (вторая годовщина) со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым, поделилась с поклонниками редкими фотографиями с ее годовалым сыном Эмир-Рахманом.

Солнечные фото с сыном Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ранее певица признавалась, что она является строгой мамой. Поэтому подарки ко дню рождения своего первенца все сразу не дарит, только раз в месяц. Но, конечно, Джамала, не скрывает своей безумной материнской любви к мальчику.

На новых снимках звездная мама позирует с малышом на фоне цветущих магнолий в Киеве. Певица, одетая в джинсовый комбинезон и желтый пуловер, искренне улыбается на камеру.

"Поздравляю всех с долгожданными выходными. Проведите время с родными и хорошо отдохните!" – добавила Джамала в подписи.



Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa



Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa