В цветочной блузке и стильных брюках: королева Летиция очаровала весенним образом

Королева Летиция и ее муж король Филипп IV дали прием в королевском дворце Сарсуэла в Мадриде. Испанские монархи поразили публику изысканным нарядом. Особое внимание было приковано к цветочному наряду Ее Величества.

Летиция демонстрирует свой стиль во время каждого светского выхода. Отлично выглядит и ее муж Филипп, который находится рядом с любимой на всех мероприятиях. Во дворце Сарсуэла испанская королевская пара также принимала гостей вдвоем.

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Для этого события Ее Величество выбрала бежевую блузку с цветочным принтом от Indi & Cold и темно-синие укороченные брюки со стрелками. Наряд соединила с замшевыми туфлями-лодочками синего цвета на каблуках.

Среди аксессуаров выбрала золотистые висячие серьги с цветами, которые хорошо дополняли ее образ. На руке королевы сияло любимое золотое кольцо, которое ей подарили дочери.

Волосы Ее Величество аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.



Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп IV красовался в сером костюме и светлой рубашке. Совместил одежду с черной обувью и завершил образ галстуком синего цвета.



Королева Летиция и король Филипп IV на приеме в Мадриде / Фото: Getty Images