В цветочном платье и белых кроссовках: Катя Осадчая показала, как играет бадминтон

Украинская телеведущая Катя Осадчая ежедневно напоминает о себе поклонникам. Хотя на экранах она появляется реже, однако поклонники могут видеть Катю в сети ежедневно. Звезда поделилась ярким видео, где показала, как играет бадминтон во дворе своего дома.

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов карантин проводят вместе с сыном Иваном в загородном доме. Звездные супруги часто общаются с подписчиками в Инстаграме с помощью прямых эфиров и почти ежедневных сообщений. Ведущая поделилась очередной серией фото и видео.

Читайте также: В легком платье с разрезом: Катя Осадчая поразила стройностью в нежном образе

Для развлечений на выходных Осадчая выбрала легкое платье нежно-розового цвета в мелкий цветочный принт от бренда Chloe. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Дополнила образ большими солнцезащитными очками со светлым стеклом. Ее шею украшают минималистичные подвески, а волосы спадают на плечи. Ведущая предпочитает натуральную красоту, поэтому на фото предстала без макияжа.

На кадрах Катя позирует с ракеткой для бадминтона в руках. Также она поделилась роликом в замедленном режиме съемки, где показала, что умеет мастерски владеть ракеткой.

Наше новое развлечение на карантине – бадминтон. Азартное кардио с бегом, прыжками и наклонами в течение получаса обеспечено,

– написала в публикации телеведущая.

Для просмотра фото и видео листайте влево

Отметим, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 случаев заражения коронавирусом, из которых 201 летальный. Болезнь удалось побороть 782 людям. Сейчас очень важно придерживаться карантина, чтобы уберечь себя и своих родных от инфицирования.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала