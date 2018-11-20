В цветовой гамме украинского флага: Кэндис Сванепул похвасталась ярким нарядом

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Кэндис Сванепул
Кэндис Сванепул / www.instagram.com/angelcandices

Ангел Victoria's Secret засветила в сети фото яркого наряда. Красивое мини-платье в пайетках и шуба из эко-меха показали отличный вкус Кэндис Сванепул.

Свежий фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии желтое платье на тонких бретелях Кэндис ярко сверкает благодаря пайеткам. Модель широко улыбается и придерживает на плечах синюю шубу из эко-меха. Прическу для яркого образа ангел Victoria's Secret выбрала максимально простую – дулька снизу головы. Стоит добавить, что на шее супермодели нет никаких аксессуаров. Только аккуратные маленькие серьги заметно сверкают на ушах.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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