В цветовой гамме украинского флага: Кэндис Сванепул похвасталась ярким нарядом

Ангел Victoria's Secret засветила в сети фото яркого наряда. Красивое мини-платье в пайетках и шуба из эко-меха показали отличный вкус Кэндис Сванепул.

Свежий фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Огненная птица: Ора в ярком наряде на презентации собственного альбома Phoenix

На фотографии желтое платье на тонких бретелях Кэндис ярко сверкает благодаря пайеткам. Модель широко улыбается и придерживает на плечах синюю шубу из эко-меха. Прическу для яркого образа ангел Victoria's Secret выбрала максимально простую – дулька снизу головы. Стоит добавить, что на шее супермодели нет никаких аксессуаров. Только аккуратные маленькие серьги заметно сверкают на ушах.