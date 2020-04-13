В день рождения папы Лилия Ребрик тронула признанием: Поедем в Черновцы обнять родителей
Сегодня, 13 апреля, в семье популярной телеведущей и актрисы праздник – отец Лилии Ребрик отмечает день рождения. Однако в этом году родных разлучила пандемия коронавируса. Звезда призналась, что мечтает о встрече с близкими в родных Черновцах.
Общенациональный карантин, вызванный распространением коронавируса, свел на нет планы украинцев. Так, в этом году празднование дня рождения отца Лилии Ребрик кардинально отличается от привычного торжества. Звезда вместе с мужем и дочерьми изолировалась в загородном доме под Киевом, а родители – в Черновцах.
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На страницах своего инстаграма актриса опубликовала фото из семейного архива, на которых позирует рядом с папой-именинником Иваном, мамой Верой и сестрой Юлианой. Лилия написала, что намеренно поделилась в день рождения папы фотографиями, на которых "жизнь бьет ключом", чтобы в этот праздник не думать о разлуке с родными.
Телеведущая призналась, что очень соскучилась по родителям и мечтает о семейной встрече в родных Черновцах. Она публично заявила, что готова осуществить поездку сразу после завершения карантина.
У моего папы сегодня день рождения! Первое, что сделаем после карантина – поедем в родные Черновцы обнять родителей. А сегодня просто посылаем лучики любви вам,
– прокомментировала кадры Лилия Ребрик.
Заметим, что сейчас Черновицкая область – эпицентр вспышки коронавируса в Украине. Там диагностировали 462 случая заражения. Всего в стране подтверждено 3 102 случая инфицирования COVID-19. 93 пациента умерли, а 97 – удалось вылечиться.
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