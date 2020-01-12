В день рождения Рената Литвинова попала под колеса авто: актриса прокомментировала ДТП

Российская актриса и драматург Рената Литвинова стала потерпевшей в ДТП сегодня в день своего рождения, 12 января. Знаменитость попала под колеса автомобиля в центре Москвы на пешеходном переходе во время прогулки. Актриса самостоятельно покинула место происшествия и отправилась в клинику, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Сегодня, 12 января, в центре Москвы прямо на пешеходном переходе произошло ДТП с участием известной российской актрисы Ренаты Литвиновой. Как утверждает сама звезда, она спешила в салон красоты после пробежки. Автомобиль Mercedes не собирался останавливаться и сбил 53-летнюю именинницу, нанеся многочисленные травмы.

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Звезда поспешила пролить свет на инцидент, который быстро получил огласку в прессе. На личной странице в инстаграме она опубликовала сообщение, в котором объяснила ситуацию. Рената Литвинова поспешила опровергнуть слухи о том, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и убедила, что из-за шока покинула место аварии самостоятельно. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Всем, кто волновался – со мной уже все хорошо. Врач Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня нень рождения",

– прокомментировала актриса.

Как утверждает знаменитость, за рулем автомобиля Mercedes была девушка. В результате ДТП Рената Литвинова повредила руку и ногу. Виновница аварии 28-летняя Ольга Чуйко уже получила свое наказание за наезд на пешехода ее оштрафовали на две тысячи рублей.