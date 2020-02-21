В день рождения звезда "Очень странных дел" пожаловалась на сексуализацию с раннего возраста

Актриса сериала "Очень странные дела" и будущего проекта "Энола Холмс" Милли Бобби Браун рассказала о том, как с 12 лет ее преследовала сексуализация. 16-летняя британская актриса заявила, что переживать такое в достаточно раннем возрасте ей было сложно.

На днях Милли Бобби Браун отметила 16-летие. Несмотря на довольно юный возраст, ее узнают на улицах, предлагают взрывные роли, а ее имя знают в каждом уголке мира. Любой подросток мог бы об этом мечтать. Однако, по словам Милли, переход из детства в подростковый возраст был достаточно сложен из-за сексуализации, с которой она столкнулась.

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Звезда сериала "Удивительные чудеса" рассказала об этом в день своего рождения. На своей странице в инстаграме девушка опубликовала сообщение, в котором рассказала, что последние годы были не самые легкие в ее жизни.

Я чувствую, что миру необходимы изменения не только для нашего поколения, но и для следующего. Ему необходимо доброта и поддержка, чтобы мы, дети, смогли достичь успеха, когда вырастем... Бывают моменты, когда я чувствую себя растерянной из-за неуместных комментариев, сексуализации и лишних обид, которые приносят мне много боли и делают уязвимой. Но я никогда не сдамся. Я продолжу заниматься тем, что люблю, и нести свое послание в мир во имя изменений,

– написала Милли Бобби Браун.

К слову, девушка также загрузила видеоролик, к которому добавила кадры из жизни, как за ней следят папарацци, фрагменты заголовков иностранных СМИ и другие детали последних лет. Добавим, что актриса присоединилась к сериалу в 2016 году. С тех пор ее часто называли "горячей", несмотря на ее юный возраст.