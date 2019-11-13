В Disney нашли принца для "Русалочки"

Знаменитая киностудия Disney, которая в 2019 году активно занялась перезапуском известных проектов анимационного характера, определилась с исполнителем роли принца в римейке "Русалочка". Им станет Джон Гавер-Кинг – звезда сериала "Мир в огне" и фильма "Путь домой".

Первые новости о новом киноактере в ленте появились в издании Variety. Джон Гавер-Кинг исполнит роль принца Эрика, которого соединит судьба с жительницей морей – русалочкой Ариэль.

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Что известно о Джоне Гавере-Кинге?Британский киноактер лишь последние 4 года активно занимается актерским делом. Уроженец Лондона уже успел сыграть в 10 фильмах, самые популярные из которых – "Говардс-Энд" (2017), "Маленькие женщины" (2017), "Путь домой" (2019) и "Мир в огне" (2019).

Роль главной героини досталась R&B-певице Холли Бэйли. После новостей о ее утверждении на роль немало пользователей сети возмутились, поскольку актриса является афроамериканкой, а Русалочка, в связи с оригинальной историей мультфильма, – белокожей девушкой. Добавим, что роль принца Эрика сначала должна была достаться британскому певцу и актеру Гарри Стайлсу, но тот по неизвестным причинам отказался от участия в съемках.

Известно, что роли других героев утверждены за такими актерами: царь Тритон – Хавьер Бардем, краб Себастьян – Давид Диггс, ведьма Урсула – Мелисса Маккарти. Съемки римейка начнутся уже в следующем году. Режиссером фильма от Disney стал Роб Маршалл, а сценаристом – Дэвид Маги.

Сюжет "Русалочки": красавица-русалочка полюбила принца Эрика с суши и пошла на сделку со зловещей Урсулой, чтобы та подарила ей ноги вместо хвоста из чешуи. Взамен ведьма отбирает у нее прекрасный голос и Русалочка становится немой.