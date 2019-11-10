В дизайнерском пальто и шляпке: роскошный выход Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не обошла королевские традиции и приняла участие в Днях памяти. Кейт Миддлтон пришла на поминальную службу и возложение цветов к мемориалу в изящном пальто и шляпке, которые покорили поклонников британской монархии.

В воскресенье, 10 ноября, вся королевская семья вышла к общественности. Причиной стали скорбные мероприятия, устроенные в рамках Дней памяти в Великобритании. По традиции, представители монархии приняли участие в богослужении и помолились за всех военных, которые умерли во время Первой и Второй мировых войн. Кроме этого, Ее Величество с герцогинями отдали дань погибшим, наблюдая за торжественным возложением венков к мемориалу Кенотаф.

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Для особого выхода Кейт Миддлтон подобрала изящный наряд, который соответствовал строгому дресс-коду. Перед камерами герцогиня Кембриджская предстала в роскошном пальто от бренда Alexander McQueen, которое было украшено кистями. Образ супруга принца Уильяма дополнила шляпкой с черной вуалью и брошью в форме мака. Украшения из королевской коллекции и элегантная прическа завершили look Кейт Миддлтон.



Кейт Миддлтон в Лондоне / Getty Images

В 2019 году именно Кейт Миддлтон сопровождала Елизавету II во время Дней памяти. Она заняла место рядом с королевой на балконе и наблюдала за тем, как принцы и герцоги принимали участие в процедуре возложения венков к мемориалу. Компанию им составила и жена принца Чарльза Камилла. В то же время Меган Маркл не получила место рядом с Ее Величеством и позировала перед камерами рядом с принцессой Софи.

Представительницы королевской семьи / Twitter / @KensingtonRoyal

В сети предполагают, что Кейт Миддлтон имеет большую благосклонность королевы, о чем свидетельствует и ее тесное общение с монархом. Особое отношение она получила благодаря осведомленности в традициях и соблюдению правил Елизаветы II во время каждого публичного выхода. В то же время Меган Маркл изрядно огорчила монарха из-за стремления временно покинуть Великобританию и поселиться в Канаде или США. Кроме этого, "война" герцогов Сассекских с прессой также вредит имиджу Кенсингтонского дворца.

Несмотря на такие слухи эксперты утверждают, что отсутствие Меган рядом с королевой было прогнозируемым. Все потому, что, согласно правилам, сопровождают Ее Величество те герцогини, которые имеют высший титул. Как Камилла, так и Кейт могут стать королевой после отречения престола или смерти Елизаветы II. Поэтому именно они сопровождали монарха на скорбном мероприятии.

Елизавета II с Кейт Миддлтон и Камиллой / Twitter / @KensingtonRoyal



Меган Маркл на скорбном мероприятии в Лондоне / Getty Images