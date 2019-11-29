В домашних пижамах: Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассмешили сеть предновогодними фото

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая очаровала армию подписчиков в сети забавным снимком со своим мужем Юрием Горбуновым дома.

Так, Катя и Юрий решил спародировать фото, которое сделали Потап, Оля Полякова и Олег Винник для анонса саудтрека для комедии "Бешеная свадьба 2".

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Осадчая опубликовала смешной снимок на своей странице в инстаграме, на котором они с мужем позируют в пижамах возле украшенной новогодней елки дома. Горбунов в домашних тапочках и синей пижаме на фото сыграл Олю Полякову, а Екатерина повторила позу Винника.

Наш с Юрой ответ Потапу, Виннику и Поляковой. Продюсерская работа она такая, хоть на шпагат садись. "Бешеная свадьба 2" в кино уже с 25 декабря,
– добавила в подписи телеведущая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов против Потапа, Поляковой и Винника / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов і Катя Осадча
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов і Катя Осадча
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Катя Осадчая LifeStyle
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