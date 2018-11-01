В Дубае посреди пустыни соединились два сердца: фото удивительной находки

В крупнейшем городе ОАЭ появилось еще одно идеальное место для влюбленных. Озеро в форме двух переплетенных сердец открыл наследник престола Объединенных Арабских Эмиратов.

За последние тридцать лет Дубай не перестает удивлять своим стремительным ростом и развитием. Правительство крупнейшего города ОАЭ пытается поражать своих туристов уникальными местами, о которых знает весь мир. В их число входят самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, самый большой фонтан, аквариум, в котором можно ходить по подводному тоннелю и рассматривать рыб, и другие.

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Теперь в Дубае посреди пустыни Al Qudra появилось гигантское озеро в форме двух переплетенных сердец. Воплотил в жизнь идею искусственного водоема для влюбленных наследник Дубая и член королевской семьи Мохаммед Аль Мактум.

С высоты птичьего полета также видно слово LOVE, которое высажено высокими деревьями. Фото озера, которое расположено посреди пустыни, наследник Дубая опубликовал на своей странице в Instagram. "Для всех вас", – прокомментировал фото Мохаммед.

В сети также есть фото озера с других ракурсов.