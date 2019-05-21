В духе "Игры престолов". какими подарками порадовать себя и друзей после завершения сериала

Облегчить грусть из-за завершения культового сериала "Игра престолов" помогут авторские изделия от украинских мастеров. Они создают одежду, аксессуары и уникальные товары для дома с портретами любимых героев сериала, лозунгами и символами знатных домов 7 королевств.

Как войти в семью Старков или стать Матерью драконов – рассказывают специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua.

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Ключницы



Подарки из "Игры престолов"

Почувствовать себя владельцем ключей от главных замков Вестероса поможет оригинальная деревянная ключница. У каждого члена семьи будет свой брелок с гравировкой герба королевских семей. И теперь ключи будет трудно перепутать. Цена – 370 гривен.

Часы



Подарки из "Игры престолов"

Чтобы было приятно следить не только за развитием сюжета сериала "Игра престолов", но и за временем, мастера создают стильные настенные часы. На деревянную основу гравировкой наносят портреты любимых героев, например, Джона Сноу, Дейнерис Таргариен и даже Кхала Дрого. Стоят такие часы от 385 гривен.

Светильники



Подарки из "Игры престолов"

Стильная лампа или ночник украсят комнату и создадут уютную атмосферу. А это вдохновит на прочтение книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, по которой снят сериал.

Выбрать можно из нескольких вариантов. Например, деревянный светильник с лампой Эдисона и гравировкой родового герба знатного дома Старков. Или светодиодный ночник из прозрачного акрила с изображением сцен из сериала. Есть даже светильник с Королем Ночи. Выглядят они стильно и оригинально, а стоят от 400 до 920 гривен.

Чашки



Подарки из "Игры престолов"

Такую чашку точно заметят все коллеги! Ведь мастер украсила ее объемным реалистичным изображением Короля Ночи с проницательным взглядом. Сделана лепнина из полимерной глины – это прочный материал, поэтому чашку можно смело мыть. Цена – 300 гривен.

Деревянные доски и подставки



Подарки из "Игры престолов"

Метод лазерной гравировки позволяет наносить любые рисунки на деревянные поверхности. Украинские мастера используют эту технику, чтобы создавать стильные кухонные аксессуары. Устраивайте тематические вечеринки: собирайтесь с друзьями на просмотр новой серии 8 сезона "Игры престолов" и подавайте закуски на доске с надписью "Ужин близко". А костеры (маленькие подставки под чашки или бокалы) с изображением любимых героев не только сохранят стол чистым, но и помогут не запутаться, где чей бокал. Доски стоят от 320 гривен, а костеры – по 250 гривен.

Блокноты



Подарки из "Игры престолов"

Любите делать заметки или скетчи? Тогда понадобятся крафтовые блокноты с деревянными или кожаными обложками. Мастера наносят на них гербы и слоганы 7 королевств. Можно выбрать готовое изделие или заказать свою надпись и герб. Цена – от 230 гривен.

Кожаные аксессуары



Подарки из "Игры престолов"

Кошелек, обложка на паспорт или картхолдер из натуральной кожи с гербом Старков, Ланнистеров или Баратеонов будут радовать фаната культового сериала каждый день. Цена – от 300 гривен.

Футболки



Подарки из "Игры престолов"

Мы уже привыкли, что футболки – это не просто одежда, а наш месседж в мир. Джон Сноу выбрал Север, а не корону. Ну разве он не милый котик после этого? Заказать такую футболку у мастера можно в среднем за 450 гривен.

Носки



Подарки из "Игры престолов"

Оригинальные носки не выходят из моды. Украинские локальные бренды и мастера очень креативно подходят к этой детали одежды. Например, украшают их изображением стилизованного кота-белого ходка. Такой подарок точно оценит человек с хорошим чувством юмора. Заказать носки можно за 160 гривен.

Галстук-бабочка



Подарки из "Игры престолов"

Сделать официальный костюм не скучным поможет стильная деревянная галстук-бабочка с изображением лютоволка. У мастера вы можете заказать любую гравировку и цвет ткани. Стоимость аксессуара в среднем 275 гривен.

Дарите подарки себе и близким, не дожидаясь особого повода, ведь "зима – уже не близко" и давно завершилась.