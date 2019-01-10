В Дженнифер Лопес новый особняк в Малибу: фото роскошного дома

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Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес обзавелись новой роскошной недвижимостью.

Звездная пара приобрела роскошный дом прямо на берегу океана в Малибу (штат Калифорния, США).

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По данным американских таблоидов, эта недвижимость стала первой совместной серьезной покупкой супругов.

В начале года стало известно, что Джей Ло и Родригес продали элитные апартаменты в сверхвысоком небоскребе 432 Park Avenue на Манхэттене, который на сегодня является самым высоким жилым домом мира.

Что известно о доме в Малибу? Как пишет The Sun, за новое семейное гнездышко на берегу Тихого океана пара заплатила более 6,6 миллионов долларов.

Лопес Родрігес будинок Малібу
Новый особняк Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса в Малибу // Фото: thesun.co.uk

Особняк выставлен на продажу более 2 лет назад и за это время цена на него снизилась почти вдвое (на 4 миллиона долларов).

В просторном 3-этажном здании площадью 410 квадратных метров есть 4 спальни. На втором этаже расположилась гостиная, которая плавно переходит в обеденную зону и кухню.

В главной спальне огромная терраса, с которой открывается невероятный вид на океан.

Лопес Родрігес Малібу Тихий океан
С нового особняка звездной четы открывается невероятный вид

В доме также есть гидромассажная ванна, домашний кинотеатр и собственная фитнес-студия.

Детям Лопес и Родригеса тоже будет чем заняться в новом доме – в доме обустроена игровая комната.

Смотрите фото интерьера нового дома Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса в Малибу:

 

Недавно певица трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений.

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Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости
Источник: 24 канал
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