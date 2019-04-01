В джинсах и балетках: Мелания Трамп в простом наряде прилетела в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп вместе с очаровательной женой Меланией прилетели из поместья в Палм-Бич, штат Флорида, обратно в Вашингтон. Папарацци сфотографировали президентскую чету традиционно на лужайке у Белого дома.

Чуть ли не каждый выход Мелания демонстрирует изысканные образы, которые дополняет туфлями на высоких каблуках. На этот раз первая леди США примерила балетки, в которых выглядела необычно.

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Завершили "аутфит" жены Трампа облегающие синие джинсы, короткое пальто сиреневого цвета с накладными карманами, джемпер с круглым воротником темного оттенка и солнцезащитные очки.

Вместе с влиятельными родителям был их 13-летний сын Бэррон, который, правда, не попал в камеры фотографов.



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images