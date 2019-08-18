В джинсах и белом топе: девушка Бруклина Бекхэма показала стильный casual-образ в Монако

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Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Возлюбленная старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Хана Кросс поделилась с поклонниками яркими снимками со своего отдыха в Монте-Карло.

Новые снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что Бруклина с ней на фотографиях нет, поэтому вряд ли они проводят время вдвоем.

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На фото Кросс позирует в коротком белом топе на длинный рукав, продемонстрировав стройную фигуру. Casual образ для прогулки в Монте-Карло дополнили классические джинсы over-size.

Модель распустила длинные волосы и сделала минимальный макияж, чтобы подчеркнуть густые брови и глаза.

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Последнее фото с Бруклином девушка демонстрировала около месяца назад. Влюбленные пережили немало скандалов и испытаний для их отношений. Даже звездные родители Дэвид и Виктория не в восторге от девушки. Если когда-то Хана Кросс появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, то сейчас такого уже не происходит. Несмотря на конфликты, Бруклин продолжает встречаться с Ханой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

К слову, нашумевший инцидент произошел в ресторане французского отеля, когда Бруклин и Хана публично выясняли отношения. В пылу модель набросилась на фотографа с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью. После этого Бруклин отправился с семьей на отдых в Майами уже без возлюбленной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Мода Бруклин Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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