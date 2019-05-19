В джинсах и без каблуков: Кейт Миддлтон посетила Сад дикой природы

Удобные брюки и обувь без каблуков – именно такую одежду Кейт Миддлтон предпочитает для будничных выходов. На днях герцогиня Кембриджская подтвердила это во время визита к Саду дикой природы (Chelsea Flower Garden).

Соответствующие фото представители Кенсингтонского дворца опубликовали в Twitter 18 мая. Согласно снимкам, Кейт Миддлтон прекрасно провела время, помогая ландшафтным архитекторам Адаму Уайту и Андре Дэвису подготовиться к выставке цветов в Челси. Мероприятие состоится во вторник, 21 мая, поэтому у герцогини Кембриджской было много работы.

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"Chelsea Flower Garden стремится приобщить людей к защите природы и демонстрирует преимущества для нашего психического и физического благополучия. В этом саду есть много уникальных деталей и элементов, которые вдохновят семьи на то, чтобы выйти на улицу и исследовать и изучать природу", – говорилось в официальном сообщении Кенсингтонского дворца.

В то же время Кейт Миддлтон не забыла и о развлечениях. Она с удовольствием покаталась на качели, расположенной в центре Chelsea Flower Garden.



Кейт Миддлтон в обыденном образе / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцогиня Кембриджская в саду / Twitter / @KensingtonRoyal



Жена принца Уильяма помогла ландшафтным архитекторам / Twitter / @KensingtonRoyal

Для самой Кейт Миддлтон этот проект является достаточно особенным. Герцогиня Кембриджская активно выступает за защиту окружающей среды, а потому с радостью стала патроном Chelsea Flower Garden.

В последние несколько лет моя работа была сфокусирована и вдохновленна моими ранними годами. Я считаю, что проведение времени на свежем воздухе может послужить основой того, чтобы наши дети выросли счастливыми и здоровыми,

– рассказала Кейт Миддлтон.

И не только призыв защищать природу привлек внимание общественности. Жена принца Уильяма высадила любимые цветы принцессы Дианы – незабудки. Таким образом она отдала дань уважения Леди Ди. А вот дети Кейт Миддлтон – принц Джордж, прицеса Шарлотта и принц Луи – вдохновили ее на создание в саду небольшого домика, где можно сесть и перекусить.



Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal