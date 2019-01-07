В джинсах и спортивном бомбере: первый публичный выход сына Виктории Бекхэм и его девушки

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Хана Кросс и Бруклин Бекхэм
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / www.gettyimages.com

Сын популярной британской дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин выглядит действительно счастливым в новых отношениях с моделью Ханой Кросс. Можно уверенно сказать, что пара перешла на новый уровень отношений, ведь теперь они не скрываются от камер фотографов и вместе появляются на публике.

Сначала влюбленные опубликовали совместные снимки в социальных сетях, а позже стало известно, что Бруклин уже познакомил девушку со своей звездной семьей. Что интересно, Бекхэмы даже Новый год отпраздновали вместе с Ханой Кросс.

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А на днях, 5 января, Бруклин и Хана впервые вместе появились на публичном мероприятии – вечеринке, организованной в честь открытия Eye / LOEWE / Nature в Лондоне.

Для выхода Хана чувствовала себя расслабленной в джинсах, кроп-топе и спортивном бомбере. Зато Бруклин надел куртку песочного цвета, черные брюки и кепку. Свой образ парень завершил очками в тон.

бруклін бекхем
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / Getty Images

Напомним, 19-летний Бруклин Бекхэм ранее имел серьезные отношения и уже планировал жениться на 21-летней Хлои Морец, но весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Звездные романы Виктория Бекхэм
Источник: 24 кана
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