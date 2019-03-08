В едва заметном бикини: Эльза Хоск показала свое обнаженное тело – фото 18+

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Эльза Хоск обнажилась перед камерой
Эльза Хоск обнажилась перед камерой / Instagram / @hoskelsa

Одна из самых известных моделей мира Эльза Хоск в очередной раз взбудоражила сеть. "Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret полностью обнажилась, оставив на своем теле едва заметное бикини.

Шведская модель Эльза Хоск имеет роскошную стройную фигуру, которой любит кичиться на модных показах и стильных фотосессиях, однако и домашние, не профессиональные съемки "ангела" Victoria's Secret могут поразить поклонников.

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На Instagram странице Эльзы Госк появились провокационные фото, которые мгновенно взбудоражили сеть. Знаменитая модель предстала перед читателями блога без одежды. Единственное, что не сняла сексапильная манекенщица были почти незаметные трусы телесного цвета, которые едва виднелись на стройном теле звезды. Обнаженную грудь Эльза Хоск игриво прикрыла руками, придав ей объема. Взъерошенные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили провокационный образ Эльзы Госк.

Автором обольстительной фотосессии стал известный фотограф Дэвид Ромер, который сотрудничает с наиболее популярными брендами и глянцами. Еще большей сексуальности кадрам фотограф добавил правильными ракурсами, в которых тело сверкало от специального геля. По словам Эльзы Госк, все кадры Дэвид Ромер сделал на свой смартфон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Roemer (@david_roemer)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эльза Хоск Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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