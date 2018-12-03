В Египте актриса может попасть за решетку из-за откровенного платья: фото

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Рания Юсеф
Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_

В Египте 29 ноября отгремело закрытие международного Каирского кинофестиваля, который посетила местная актриса Рания Юсеф. Однако общественность не оценила наряд женщины на красной дорожке – ее выход вызвал громкую критику из-за одежду женщины. Впоследствии двое юристов решили, что стоит наказать актрису за такой выбор и подали в суд за "аморальное поведение и нарушение морали".

Об этом сообщает издание  BBC.Поэтому египтянку будут судить за безнравственность из-за откровенного платья, которое она надела на закрытие кинофестиваля.

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Рания примерила черное платье с прозрачными вставками, которые полностью открывают ноги. Двое местных адвокатов заявили, что ее выбор "не соответствует общественным ценностям, традициям и морали и, следовательно, подрывает репутацию фестиваля и репутацию египетских женщин в частности". За это женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Актриса прокомментировала ситуацию на своей странице в Twitter. А именно – она публично извинилась.

"Это был первый такой случай и я не поняла, что это вызовет такой гнев", – написала Рания.

Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_
Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Смотрите видео выхода Рании Юсеф:


Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_
Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Теги: LifeStyle Скандал Египет
Источник: Lifestyle
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