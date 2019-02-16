В финале им будет сложно, – Джамала прокомментировала выступление группы KAZKA

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Нацотбор Евровидение-2019: Джамала прокомментировала выступление группы KAZKA
Нацотбор Евровидение-2019: Джамала прокомментировала выступление группы KAZKA / Instagram / @eurovision.ua

Певица Джамала, которая является звездной судьей на Национальном отборе Евровидения-2019, решила откровенно прокомментировать номера артистов на шоу. Не обошла она вниманием популярную группу KAZKA, которая вызвала неоднозначное впечатление после выступления.

Во время прямой трансляции Джамала призналась, что солистка коллектива Александра Зарицкая заметно усовершенствовалась за год. По словам артистки, группа KAZKA показала превосходный результат и сумела поразить ее.

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Ты (Александра Зарицкая – 24 Канал) заставила меня очень волноваться, ведь есть много критики в сети, ты плохо поешь вживую. Но вы погрузили меня в свою историю... Это была динамика. Я очень поражена, ты выросла как исполнительница,
– призналась Джамала.

Поддержал коллектив и Андрей Данилко, который заявил, что выступление KAZKA – это успех. Однако зрители не так высоко оценили пение Александры Зарицкой. В сети остро раскритиковали коллектив, отметив, что артистка словно боится петь, а ее вокал звучит ужасно.

Уже после второго полуфинала Национального отбора Джамала решила еще раз прокомментировать выступление коллектива, ведь звезду обвинили в необъективности. Она добавила, что вокал солистки группы KAZKA все же не идеален. Именно поэтому коллективу будет сложно в финале шоу.

Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция от Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes,
– заявила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Кроме этого, победительница Евровидения-2016 добавила, что она извинялась перед одним из участников шоу. Речь идет о KHAYAT, песню которого несколько раскритиковала Джамала. В заметке звезда еще раз извинилась перед артистом и до сих пор переживает, что "не очень хорошо получилось с цитированием его песни". 

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Музыка KAZKA Джамала
Источник: 24 Канал
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