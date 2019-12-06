В гармонии с природой: Стелла Маккартни позировала для обложки Vogue с детьми

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Стелла Маккартни / Instagram / @stellamccartney

Английская модельер снялась в фотосессии вместе со своими четырьмя детьми – двумя дочерьми и сыновьями. Они надели наряды от модного дома Stella McCartney. Звезда рассказала Vogue о тонкостях материнства, которое ей удается совмещать с работой в индустрии моды.

Стелла Маккартни – дочь участника группы "The Beatles" Пола Маккартни и фотографа и активистки за права животных Линды Маккартни. Она стала лицом январского выпуска американского глянца Vogue. Напарниками для этой потрясающей съемки были дочери и сыновья многодетной мамочки: 13-летняя Бейли и 9-летняя Рейли, 14-летний Миллер и 11-летним Бекетт.

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Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

На официальной странице в Инстаграм знаменитость поделилась закулисьем съемок. Автором фотографий стала одна из самых востребованных в мире фотографов-портретистов американка Анни Лейбовиц. Стелла Маккартни выразила благодарность известной мастерице, чьи работы потрясли мир.

Невероятная честь позировать для этой фантастической женщины,
– призналась модельер в своем инстаграм.

Для издания Vogue Стелла Маккартни также рассказала, как ей удается совмещать воспитание четверых детей с успешной карьерой дизайнера.

Когда у тебя есть работа и дети... Ты видишь их редко, и тебе нужно просыпаться очень рано, чтобы побыть с ними в этот момент. Потом я пытаюсь выполнить несколько спортивных упражнений и только тогда собираюсь на работу. И, возвращаясь домой, нужно вновь радостно вернуться к роли матери,
– поделилась знаменитость.

На выходных семья старается выехать за город в свое имение в Глостершир, чтобы насладиться спокойствием и природой юго-западной Англии. Модельер, как и ее муж издатель Алашдгер Уиллис отдает предпочтение живописным пейзажам. Она отмечает, что была экологически сознательной с самого детства. Возможно, именно поэтому гениальная Анни Лейбовиц выбрала для семейной съемки такие цветущие пейзажи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Сознание Стеллы Маккартни в отношении к природе ярко воплощено в ее модных коллекциях. Она не использует мех и кожу и была приятно поражена тем, что другие лидеры в индустрии стиля приняли это как норму.

Дизайнер с бунтарским характером борется со стереотипами в фэшн-мире. Она выступает против нереалистичных стандартов красоты и безупречности.

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Автор: Марина Джура
Теги: Vogue Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Звездные дети Модные бренды
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