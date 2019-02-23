В гламурном пиджаке на голое тело: как Эмили Ратаковски отпраздновала годовщину свадьбы

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @onlyemrata

Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски праздновала первый юбилей после бракосочетания накануне, 23 февраля. Однако даже для такого события она решила не изменять своему стилю и одеться в откровенный наряд.

Новость о том, что одна из самых популярных моделей мира, Эмили Ратаковски, вышла замуж взорвала сеть 23 февраля 2018 года. Перед свадьбой звезда не делала никаких намеков на то, что намерена жениться. Однако позже она призналась, что почувствовала, что "это оно" и после года совместной жизни радует поклонников снимками с празднования первого семейного юбилея.

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В день бракосочетания Эмили опубликовала на своей странице в Instagram фото с прошлогодней церемонии, а затем в сети появились снимки с нынешнего празднования. На вечеринку по случаю годовщины ее брака с продюсером Себастьяном Бир-Маклардом звезда надела соблазнительный розовый костюм, под пиджаком которого ничего не было. Избранная моделью шелковая одежда на голое тело в который раз подчеркнула, что она любительница соблазнительных образов. Дополнением ее соблазнительного амплуа стали массивные перстни и клатч от Louis Vuitton.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @onlyemrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски​ / Instagram / @onlyemrata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Теги: LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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