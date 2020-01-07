В главном цвете 2020 года: королева Испании Летиция поразила эффектным выходом
Испанская королева Летиция осуществила свой первый светский выход в 2020 году. Экс-журналистка вместе со своим мужем королем Филиппом VI посетили Новогодний военный парад в Королевском дворце в Мадриде.
Для публичного выхода Летиция надела платье-смокинг в главном оттенке 2020 года по версии института цвета Pantone – синего оттенка.
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Наряд идеально подчеркнул силуэт Летиции, а разрез от бедра сделал "аутфит" обольстительным и элегантным одновременно. Свой образ испанская королева дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Визажисты экс-журналистки сделали ей естественный макияж, который подчеркнул натуральную красоту королевы. Также стилисты завершили look Летиции поднятой прической и жемчужными серьгами.
Королева Испании Летиция / Getty Images
Королева Испании Летиция / Getty Images