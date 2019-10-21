В Голливуде открыли ресторан в стиле сериала "Во все тяжкие": фото

Популярный сериал "Во все тяжкие" (Breaking Bad) настолько покорил зрителей, что в Голливуде решили открыть тематический ресторан. На днях в сети появились фото заведения, которые поразили креативностью.

Согласно официальным данным, ресторан расположен в Лос-Анджелесе и называется The Breaking Bad Experience. Владельцы заведения поделились, что открытие готовили специально к выходу фильма "Эль Камино", который является продолжением увлекательной истории о современных производителях метамфетамина. Поэтому интерьер ресторана полностью соответствовал сюжету обоих кинолент.

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Дизайнеры мастерски показали главные моменты "Во все тяжкие", которые были переломными в сюжете сериала. Не менее увлекательным является наряд официантов и барменов, ведь все они работают в желтой защитной форме. Поэтому у посетителей будет впечатление что они попали в мир учителя химии Уолтера Уайта.

Ресторане в стиле "Во все тяжкие" / Twitter / @BrBadExperience

А вот угощение в ресторане The Breaking Bad Experience могут обойтись поклонникам сериала в немалую сумму. Один напиток и блюдо здесь стоят 30 долларов. В то же время представители ресторана утверждают, что такая стоимость оправдана, ведь заказ подают в стиле любимой киноленты, в частности, как химический коктейль от главного героя Уолтера Уайта.

Что такое "Во все тяжкие"?

Это популярный американский сериал, который состоит из 5 сезонов. В центре сюжета – история обычного американского учителя химии Уолтера Уайта, который узнает об онкоболезни. Чтобы обеспечить после смерти свою жену и детей, он соглашается на незаконную авантюру ученика Джесси Пинкмана. Гениальный химик создает собственный вид метамфетамина и получает ошеломляющий доход со своим партнером по наркобизнесу. Однако от таких конкурентов не в восторге наркобароны.



В новом фильме "Эль Камино", который вышел 11 октября 2019 года, зрители узнают, что случилось с Джесси Пинкманом после побега от бандитов. В официальном трейлере главный герой связывается с человеком, который может ему помочь спастись. Во время беседы с неизвестным Джесси Пинкман отвечает согласием на загадочный вопрос: "Ты готов?"