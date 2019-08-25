В Голливуде снимают фильм по сериалу "Во все тяжкие": появился первый трейлер

Представители Netflix представили долгожданный трейлер к фильму "El Camino", снятый по популярному сериалу "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Ролик стремительно покоряет сеть, собрав всего за сутки около 2 миллионов просмотров.

Еще в 2012 году стриминговий сервис Netflix опубликовал последние эпизоды "Во все тяжкие". Но, как сообщает The New York Times, на этом авторы проекта решили не останавливаться, сняв отдельный фильм об одном из главных героев сериала – Джесси Пинкмане.

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Что такое "Во все тяжкие"?Это популярный американский сериал, состоящий из 5 сезонов. В центре сюжета – история обычного американского учителя химии Уолтера Уайта, который узнает об онкозаболевании. Чтобы обеспечить после смерти свою жену и детей, он соглашается на незаконную авантюру ученика Джесси Пинкмана. Гениальный химик создает собственный вид метамфетамина и получает потрясающий доход со своим партнером по наркобизнесу. Однако от таких конкурентов не в восторге наркобароны.

Согласно тизеру, El Camino расскажет зрителям, что случилось с Джесси Пинкманом после побега от бандитов. Об этом свидетельствует и название фильма, которое указывает на авто 1978 года, благодаря которому главному герою удалось спастись. В официальном трейлере правоохранители допрашивают друга Джесси Худого Питта о последних событиях. Однако он отказывается раскрывать местонахождение Пинкмана, утверждая, что не знает этой информации.

Сценаристом и режиссером фильма выступил создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган. Главную роль Пинкмана получил актер Аарон Пол. А вот появится ли в киноленте Браян Крэнстон, который играл роль учителя-химика, пока неизвестно. Премьера киноленты запланирована на 11 октября 2019 года.

Трейлер к фильму El Camino, снятый по сериалу "Во все тяжкие": смотрите видео