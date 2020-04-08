В Голливуде снимут еще одну часть комедии "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном

У успешной комедии "Джуманджи" (Jumanji) будет еще одна часть. В Голливуде уже готовятся к съемкам и начнут воплощать проект сразу после отмены карантина.

О предстоящих съемках рассказал режиссер Джейк Кэздан, сообщает Collider. По его словам, обсуждение кинопроекта уже началось, однако воплощение комедийного сюжета придется отложить из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда начнется работа над четвертым фильмом "Джуманджи".

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"Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все наладится", – отметил Джейк Кэздан.

Пока авторы киноленты обсуждают детали сюжета. Джейк Кэздан надеется, что новая история будет такой же интересной и успешной, как предыдущие две. В то же время он намекнул, что хотел бы больше раскрыть персонажа, которого играл актер Рори МакКан.

Первая часть франшизы вышла на экран еще в 1995 году. Тогда история о подростках, которые случайно попали в видеоигру, понравилась зрителям. В 2017 году авторы кинопроекта решили сделать перезапуск фильма и представили "Джуманджи: Зов джунглей". Фильм сразу получил бешеную популярность и собрал в прокате больше 962 миллионов долларов. В 2019 году на экраны вышел сиквел "Джуманджи: Новый уровень", который имел не меньший успех.

Главные роли в кинолентах выполнили: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. Именно их планируют пригласить на съемки следующей части.

Смотрите трейлер к предыдущему фильму "Джуманджи Новый уровень": видео